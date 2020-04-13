İznik'te bilgisayar kasası hırsızlığı kamerada
İznik'te bilgisayar kasası hırsızlığı kamerada Bursa'nın İznik ilçesinde gece yarısı kafetarya'ya giren hırsız bilgisayar kasasını çaldı.
13.04.2020 21:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:00
BURSA - Bursa 'nın İznik ilçesinde gece yarısı kafetarya'ya giren hırsız bilgisayar kasasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesi sahil caddesinde meydana geldi. İsmail Ay'a ait kafetaryaya gece yarısı giren hırsız, kasa da para bulamayınca işletmenin bilgisayar kasasını çalarak olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, bilgisayar kasasını çalan hırsızın peşine düştü.
Kaynak: İHA