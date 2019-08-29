Haberler» kultur-sanat» Haber

İznik'te "damat işkencesi" geleneği

Bursa'nın İznik ilçesinde düğünlerde "damat işkencesi" geleneği asırlardır sürdürülüyor.

29.08.2019 15:32 İznik'te
Bursa'nın İznik ilçesinde düğünlerde "damat işkencesi" geleneği asırlardır sürdürülüyor.
Caner ve Burcu Öztürk çiftinin düğününde de gelin alma merasimi sonrası eğlenceli anlar yaşandı.
Arkadaşları tarafından şalvar giydirilen ve başına eşarp takılan damada, leğende çorap yıkatıldı. Başında yumurta kırılan damada acı biber yedirildi.
Damadın arkadaşlarından Erhan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu şakaların ilçede yüzyıllardır süren bir gelenek olduğunu söyledi.
İlçede yaşayan her damat adayına düğün merasimi öncesinde bu "işkencenin" yapıldığını belirten Turan, "Keyifli anlar yaşıyoruz. İnsanlar ömürleri boyunca bu anları unutmuyor." dedi.

Burcu Öztürk, Bursa, İznik, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
15:58   Tarihi Sırakonaklar turistlere hizmet verecek
15:32   İznik'te "damat işkencesi" geleneği
15:24   Zeytinli rock festivali, yoğun katılımla başladı
15:18   Tarihi Sırakonaklar turistlere hizmet verecek
15:14   Denetimli serbestlik yükümlülerinden çevre temizliği
15:10   Elazığ'da "Nimri'ye Hep Birlikte" etkinliği
15:07   Doğa harikası erfelek tatlıca şelaleleri'ne ilgi