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İznik'te facianın eşiğinden dönüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde mutfakta açık unutulan piknik tüpünün alev alması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

05.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:37İznik'te facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'nın İznik ilçesinde mutfakta açık unutulan piknik tüpünün alev alması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülen tüp mahalleliye rahat bir nefes aldırdı.

Olay, İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 4'üncü katında bulunan H.Y.'ye ait dairede henüz ismi öğrenilemeyen kiracısı mutfakta piknik tüpünü açık unutup evden ayrıldı. Kısa sürede alev alan tüp nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuları itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler merdiven ile 4'üncü kata ulaşarak mutfak camını kırıp yanan tüpe ulaştı. Korku dolu anların yaşandığı olayda itfaiye ekiplerinin piknik tüpünü patlamadan söndürmesi mahalleliye rahat bir nefes aldırdı. - BURSA

Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: İHA

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