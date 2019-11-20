Haberler » 3. Sayfa » İznik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Haber

İznik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Yenişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

20.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:05İznik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Dırazali köyü kavşağında meydana geldi. Yenişehir istikametinden gelen Şükrü Ayan idaresindeki 16 AEL 740 plakalı otomobil, kavşaktan karayoluna çıkmakta olan İbrahim S. yönetimindeki 16 H 2475 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şükrü Ayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan eşi Zennur Ayan, oğlu Doğukan Ayan ve traktör sürücüsü İbrahim S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar buradan Bursa ya sevk edildi. Polis kaza ile alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Yenişehir, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:58 Kötü kokular gelen daireden yaşlı adamın cesedi çıktı
00:47 Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti
00:45 Birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını keserek öldürdü
00:35 Kötü kokular gelen dairede yaşlı adamın cesedi çıktı
00:33 Kazada otomobilin kopan kapısından yola savrulan kadın hayatını kaybetti
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21.11.2019 01:25:29