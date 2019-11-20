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İznik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İznik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralıBURSA – Bursa'nın İznik-Yenişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

20.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:25
'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
BURSA – 'nın İznik-Yenişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 18.30 sıralarında Dırazali köyü kavşağında meydana geldi. Yenişehir istikametinden gelen Şükrü Ayan idaresindeki 16 AEL 740 plakalı otomobil, kavşaktan karayoluna çıkmakta olan İbrahim S. yönetimindeki 16 H 2475 plakalı traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şükrü Ayan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan eşi Zennur Ayan, oğlu Doğukan Ayan ve traktör sürücüsü İbrahim S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar buradan Bursa ya sevk edildi. Polis kaza ile alakalı tahkikat başlattı.
İznik'te feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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