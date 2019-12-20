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İznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

BURSA'nın İznik ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'ü, hırsızlar tarafından soyuldu.

20.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:35 İznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

BURSA'nın ilçesindeki kırsal Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'ü, hırsızlar tarafından soyuldu. 3 kahveden televizyon, birinden de para çalan hırsızlar, jandarma tarafından aranıyor.

İznik'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'üne gece yarısı kimliği belirsiz hırsızlar girdi. Sabah kahvelerini açtıklarında soyulduklarını anlayan iş yeri sahipleri jandarmayı aradı.  Yapılan incelemede 3 kahveden televizyon, birinden para çalındığı belirlendi.

ekipleri, kahvelerin kapılarının levye ile açıldığını tespit etti. Mahalledeki MOBESE kameralarının kayıt yapmadığı ortaya çıkarken, işletmeciler duruma tepki gösterdi. Jandarma hırsızları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.



Jandarma, Orhaniye, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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