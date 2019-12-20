İznik'te hırsızlar, kahveleri soydu

BURSA'nın İznik ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'ü, hırsızlar tarafından soyuldu. 3 kahveden televizyon, birinden de para çalan hırsızlar, jandarma tarafından aranıyor.

İznik'in Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 5 kahveden 4'üne gece yarısı kimliği belirsiz hırsızlar girdi. Sabah kahvelerini açtıklarında soyulduklarını anlayan iş yeri sahipleri jandarmayı aradı. Yapılan incelemede 3 kahveden televizyon, birinden para çalındığı belirlendi.