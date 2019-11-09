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İznik'te kaçak kazıya 6 gözaltı

BURSA'nın İznik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

09.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:41İznik'te kaçak kazıya 6 gözaltı

BURSA'nın ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İznik ilçesi Çakırca köyünde H.U.'ya ait evin bahçesinde kazı yapıldığı ihbarını alan İznik Komutanlığı ekipleri, saat 09.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Baskında H.U., Ş.U., Y.Z., E.G., Ö.M. ve K.B., 5 metre derinliğindeki çukurda izinsiz kazı yaparken yakalandı. Define aradıkları iddia edilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma ve İznik Müze Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin su kuyusu açmak için alanda kazı yaptıklarını söyledikleri belirtildi.



Jandarma, İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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