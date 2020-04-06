Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor

Türkiye genelinde etkili olan korona virüsüne karşı ilk tedbirleri uygulayan belediyelerin başında gelen İznik Belediyesi şimdi de tüm vatandaşlarına maske dağıtmaya başladı.

06.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:16
İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor
Türkiye genelinde etkili olan korona virüsüne karşı ilk tedbirleri uygulayan belediyelerin başında gelen İznik Belediyesi şimdi de tüm vatandaşlarına maske dağıtmaya başladı.

İznik Belediyesi ilçedeki tüm mekanların dezenfekte işlemlerini yapmasının yanı sıra cadde ve sokakları da tazyikli sularla yıkıyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, maske teminini kısa sürede yaparak vatandaşlara dağıtımına bugün başladıklarını belirtti.

Başkan Usta " Zabıta ekiplerimiz bugün ev ev gezip maske dağıtımına başladı. İlçeye bağlı mahallelerde ise maskeler muhtarlara teslim edilecek ve onların marifeti ile dağıtılacak. Hane başına 5 adet olmak üzere toplamda 60 bin adet maske dağıtacağız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz devletimiz tarafından konulan kurullara eksiksiz olarak riayet etmeleridir. Belediyemizin tüm birimleri sizler için hiç durmadan çalışıyor. Lütfen zorunlu haller dışında evden çıkmayalım ve sağlıklı kalalım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağan Mehmet Usta, Türkiye, İznik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dezenfeksiyon - Haber 17:10: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Haber 17:10: Muğla ve ilçelerinde vatandaşlara gıda ve hijyen paketi dağıtılıyor - Haber 17:10: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 17:10: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber