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İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor

İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor Türkiye genelinde etkili olan korona virüsüne karşı ilk tedbirleri uygulayan belediyelerin başında gelen İznik Belediyesi şimdi de tüm vatandaşlarına maske dağıtmaya başladı.

06.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:10
İznik 'te kapı kapı maske dağıtılıyor
BURSA - Türkiye genelinde etkili olan korona virüsüne karşı ilk tedbirleri uygulayan belediyelerin başında gelen İznik Belediyesi şimdi de tüm vatandaşlarına maske dağıtmaya başladı.
İznik Belediyesi ilçedeki tüm mekanların dezenfekte işlemlerini yapmasının yanı sıra cadde ve sokakları da tazyikli sularla yıkıyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, maske teminini kısa sürede yaparak vatandaşlara dağıtımına bugün başladıklarını belirtti.
Başkan Usta " Zabıta ekiplerimiz bugün ev ev gezip maske dağıtımına başladı. İlçeye bağlı mahallelerde ise maskeler muhtarlara teslim edilecek ve onların marifeti ile dağıtılacak. Hane başına 5 adet olmak üzere toplamda 60 bin adet maske dağıtacağız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz devletimiz tarafından konulan kurullara eksiksiz olarak riayet etmeleridir. Belediyemizin tüm birimleri sizler için hiç durmadan çalışıyor. Lütfen zorunlu haller dışında evden çıkmayalım ve sağlıklı kalalım" dedi. İznik’te kapı kapı maske dağıtılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, İznik, Genel

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İznik'te kapı kapı maske dağıtılıyor
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