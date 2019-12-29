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İznik'te kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları devam ediyor

Bursa'nın İznik ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'u (46) arama çalışmaları sürüyor.

29.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:26 İznik'te kaybolan çiftçiyi arama çalışmaları devam ediyor
'nın ilçesinde dünden bu yana alınamayan çiftçi İbrahim Uzun'u (46) arama çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'ndeki evinden tarlasına gitmek üzere ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Uzun için yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile İHH arama kurtarma ekipleri katılıyor.
İz takip köpeklerinin kullanıldığı ve 55 kişinin yer aldığı aramalara, mahalleden yaklaşık 50 vatandaş da destek veriyor.

İbrahim Uzun, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: AA

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