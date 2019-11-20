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İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş için arama çalışması başlatıldı.

20.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:44
'nın ilçesinde kaybolan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş için arama çalışması başlatıldı.
Koldaş, dün kırsal Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
, AFAD, ANDA, İHH ile Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan arama çalışması sürüyor.
Mahalle Muhtarı Osman Bayer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Ali Koldaş'ın dün markete gittikten sonra dönmediğini öğrendiklerini söyledi.
Koldaş'ın, yaklaşık 500 kişilik arama kurtarma ekipleri ve köy halkı tarafından arandığını belirten Bayer, "Dün gece de aradık, inşallah olumlu bir netice alırız." dedi.
İznik'te kayıp kişiyi arama çalışması başlatıldı

Jandarma, Göllüce, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: AA


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