İznik'te Ki Lisede Felsefe Sokağı Açıldı

İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-11.sınıflar tarafından Felsefe Kulübü Öğretmeni Melek Alpek tarafından hazırlanan etkinlikte ilk olarak protokol üyeleri tarafından Felsefe Sokağı'nın açılışı gerçekleşti. Açılıştan sonra koridoru gezen protokol üyeleri burada Felsefi şahsiyetlerin resimleri ve sözlerinden oluşan bir sokağı gezerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Felsefe ve felsefe hakkında doğru bilgileri vererek farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikler Bilgeliğe giden yol 'Felsefe' sloganlarıyla gerçekleşti.Ayrıca öğrenciler tarafından gerçekleşen şiir, hikaye ve tiyatro gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik sonrasında İznik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ikramlar katılımcılara sunuldu.