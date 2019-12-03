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İznik'te Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi

Bursa'nın İznik ilçesinde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi.

03.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:40İznik'te Kıbrıs gazilerine berat madalyaları takdim edildi
'nın ilçesinde gazilerine madalya ve beratları verildi.
Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Bülent Bayraktar, Anadolu toprakları üzerinde yaşamanın bedelinin her zaman ağır olduğunu belirterek, ciddi mücadeleler verildiğini söyledi.
Kıbrıs adasına barışı, huzuru götürmek için gidildiğini ifade eden Bayraktar, "Biz bu coğrafyada hep vardık. Bundan sonra da hep var olmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuruna yakışır bir şekilde diğer milletlere de örnek olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde olacağız."
Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın da katıldığı törende 4 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Kıbrıs, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: AA

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