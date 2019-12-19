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İznik'te kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi

BURSA'nın İznik ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce boş araziye kimyasal atık döküldü.

19.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:50 İznik'te kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi

BURSA'nın ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce boş araziye kimyasal atık döküldü. AFAD tarafından yapılan incelemenin ardından çevresine 'Tehlikeli girilmez' tabelaları yerleştirilen kimyasal madde, belediye tarafından alınıp, imha edilecek.

İznik ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki boş araziye kimliği belirsiz kişiler tarafından atık madde döküldü. Koku üzerine mahalleli durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede atıkla ilgili tespitte bulunamadı. Bunun üzerine arazi kontrol altına alınarak, çevresine 'Tehlikeli girilmez' tabelaları yerleştirilip, AFAD'a bilgi verildi. Bölgeye gelen AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ekibi (KBRN), atıklar üzerinde elektronik dedektörler ile inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda da atığın kimyasal madde içerdiği tespit edildi.Solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği kaydedilen kimyasal atığın, belediye ekiplerince kaldırılıp, imha edileceği öğrenildi. Jandarma ve savcılık, kimyasal atığı dökenleri belirlemek için soruşturma başlattı.



Boyalıca, İznik, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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