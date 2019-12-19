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İznik'te eski çöplüğe dökülen 10 kamyon kimyasal atık paniğe neden oldu

Bursa'nın İznik ilçesine dökülen 10 kamyon kimyasal atık paniğe sebep oldu. Yaydığı kötü koku ile fark edilen kimyasal atığın ne olduğu henüz belirlenemezken yetkililer çevrede önlem aldı.

19.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:27 İznik'te eski çöplüğe dökülen 10 kamyon kimyasal atık paniğe neden oldu

'in Mahallesi'nde kötü kokular duyulması üzerine yapılan kontrollerde Karamürsel yolunda eski çöplüğe 10 kamyon dolusu atık döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri geldi. Ekipler, atıkların döküldüğü alanı kontrol altına alıp, "Tehlikelidir, girilmez" yazan ikaz tabelaları dikti.

KİMYASALIN NE OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Ekipler, dökülen atığın ne olduğu konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, bölgede inceleme yapmak üzere AFAD ekiplerinin yola çıktığı öğrenildi. Öte yandan ekipler, alana atık döken araçları bulmak için mahalledeki kameraları da incelemeye aldı.


Boyalıca, Bursa, İznik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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