İznik
'te motosikletten düşen sürücüsü ağır yaralandı
BURSA - Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.30 sıralarında 16 FBC 80 plakalı motorsiklet sürücüsü Haşim Olcar (70), İznik'ten Şerefiye
Köyü istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletin üzerinden savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen Olcar, olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz
Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şerefiye,İznik
01 Aralık 2018 Cumartesi 01:24