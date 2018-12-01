01 Aralık 2018, 01:24
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İznik'te Motosikletten Düşen Sürücüsü Ağır Yaralandı

İznik'te motosikletten düşen sürücüsü ağır yaralandıBURSA - Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.30 sıralarında 16 FBC 80 plakalı motorsiklet sürücüsü Haşim Olcar (70), İznik'ten Şerefiye Köyü istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İznik'te motosikletten düşen sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.30 sıralarında 16 FBC 80 plakalı motorsiklet sürücüsü Haşim Olcar (70), İznik'ten Şerefiye Köyü istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletin üzerinden savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilen Olcar, olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şerefiye,İznik
01 Aralık 2018 Cumartesi 01:24



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