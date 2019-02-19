İznik'te, Müze Sokak'a Araç Girişi Yasaklandı

BURSA'da müze ziyaretine gelen ailenin bulunduğu otomobilin merdivenlerde askıda kalmasının ardından ilçe belediyesi, bu tür kazaların tekrarlanmaması için Müze Sokak'a araç girişini yasakladı.
? İznik
ilçesinde, geçen günlerde ailesiyle birlikte müzeyi gezmeyen gelen sürücü, Müze Sokak'taki yolun bittiğini fark etmeyince, otomobil merdivenlerde askıda kaldı. Otomobil çevre sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı. İznik Belediyesi daha önce 10'un üzerinde aracın düştüğü merdivenlerin başına dubalar koyarak önlem aldı. Ayrıca Müze Sokak'a araç girişi de yasaklandı.
- Bursa
İznik,Bursa
Kaynak: DHA