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İznik'te öğrenciler öğretmenleri için fidan dikti

Bursa'nın İznik ilçesinde, Kadir Koyutürk İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri için fidan dikti.

26.11.2019 08:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:22İznik'te öğrenciler öğretmenleri için fidan dikti
'nın ilçesinde, Kadir Koyutürk İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri için fidan dikti.
İznik Gölü kıyısındaki Karacakaya mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek sağladı.
Bir öğretmene verilebilecek en güzel hediyenin fidan olduğunu vurgulayan sınıf öğretmeni Hülya Günşen, "Bu etkinliğin gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum, bütün velilere ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Öğretmenlik hayatımda aldığım en güzel hediye bu. Yetiştirdiğim öğrencilerim de benim için birer fidan, öğrencilerimle beraber bu fidanların da büyüyüp insanlığa fayda sağlayacağı için çok mutluyum." diye konuştu.

İznik Gölü, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: AA

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