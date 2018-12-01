İznik'te Trafik Kazaları: 2 Yaralı

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:43



01 Aralık 2018 Cumartesi 14:43

İznik ilçesinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kırsal Şerefiye Mahallesi'nde Haşim Olcar (70) yönetimindeki 16 FBC 80 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.Kazada ağır yaralanan Olcar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Motosiklet kamyonete çarptıYeşil Cami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Tuncay T. yönetimindeki 16 FDV 79 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkarak Turan T. yönetimindeki 16 FDD 86 plakalı kamyonete çarptı.Kazada, motosiklette bulunan Zeynep T. (55) yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.