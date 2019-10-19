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İznik'te trafik kazası

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

19.10.2019 14:32İznik'te trafik kazası
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre saat Atatürk caddesinden merkez istikametine seyreden Serkan Yavuz (48) idaresindeki 16 RD 020 plakalı otomobil hızını alamayarak yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İznik devlet hastahanesine kaldırdı.

Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Serkan Yavuz, Bursa, İznik, Güncel

Kaynak: AA

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