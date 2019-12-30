Haberler » 3. Sayfa » İznik'te uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı - Haberler

İznik'te uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:46 İznik'te uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı
Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İznik'te polis dün gece fiziki takibe alınarak Selçuk Mahallesi'nde durdurulan otomobilde ve sürücü İ.T'nin (42) evinde yapılan aramada 21 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 73 gram Hint keneviri tohumu, 3 adet extacy hap ele geçirdi. Operasyonda ayrıca tüfekten bozma silah da ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, İ.Y. ve H.G. adlı şahısların üst ve ev aramasında 2 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 33 adet muhtelif uyuşturucu hap, M.H.K'de de 1 gram selvi ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan İ.Y., H.G. ve M.H.K. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.T. uyuşturucu ticareti suçundan hakim karşısına çıktı. Zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:41   Toplu tecavüz iddiasında bulunan İngiliz kadın turist, diplomatik kriz çıkarmıştı! Suçlu bulundu - Haberler
20:33   Dünyada ne kadar kanal var, niçin yapıldı ve ne kadar gelir sağlıyor? - Haberler
20:33   Polonya Büyükelçisi'nin yüzüne tüküren İsrailli suçlu bulundu - Haberler
20:31   Ankara'da ulaşıma yılbaşı düzenlemesi yapıldı - Haberler
20:21   Otomobil menfez inşaatına uçtu - Haberler
20:20   Yangında yaşlı adam öldü, eşi 'Beni görünce gözünü açar' diye gözyaşı döktü - Haberler
19:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz - Haberler
19:47   ABD basını Türkiye'nin Libya hamlesini dünyaya böyle duyurdu: Cephede işler değişecek - Haberler
19:18   İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
19:13   Cezaevindeki kocasıyla sokakta karşılaştı! Kanlar içinde teyzesinin evine kaçtı - Haberler
30.12.2019 20:43:16