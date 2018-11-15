İznik'ten Unesco Adaylığına Tam Destek

İznik Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İznik'in UNESCO adaylığı bilgilendirme toplantısına İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Koruma Bölge Kurulu Müdürü Serpil Arık, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Stk temsilcileri ve İznikli vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın "Bu gün Medeniyetlerin Başkenti İznik'te güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. UNESCO çalışmalarının ön çalışmalarını bu gün burada gerçekleştireceğiz.Bu anlamda teşriflerinizden ve katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum .UNESCO Çalışmaları İznik Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı ,UNESCO Alan Başkanlığınca yürütülen bir çalışma. Bu çalışma kapsamında inşallah önümüzdeki yıllarda İznik'i de UNESCO asıl listesine alacağız. Alınmasındaki en büyük gayelerimizden birisi hala şuanda saklı olan değerlerimizin ortaya çıkarılmasını hızlandırmak ve ortada olan bu tarihi eserlerimizin de korunmasını ve kollanmasını sağlamak. Bu anlamda ben burada Murat hocama çok teşekkür ediyorum.Bizde İznik Belediyesi ve İznik Kaymakamlığı olarak , tüm resmi kurumlarla alan çalışmalarına ayrı ayrı katkı koymalıyız .Bu UNESCO çalışmalarına her ne kadar resmi kurumlar özel bir gayret sarf ediyorlar ise de özellikle turizm ile ilgili bütün kardeşlerimiz inde bu olaya katkı koymaları gerekiyor ve büyük bir çaba sarf etmeleri gerekiyor" dedi.

İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ise "UNESCO Dünya Mirası listesine giriş konusunda kısa bir çerçeve çizeyim.Bunun teknik işlerinin yapılmasının yanında aslında toplumun bilgi sahibi, bilinç sahibi olmasını gerektirende bir konu .Dolayısı ağarlıklı ilk ön bilgilendirme toplantısı aslında bu kamu kuruluşları ağarlıklı, sivil toplumdan da bu konu hakkında bilgi sahibi olmasını istediğimiz insanları çağardık buraya.Tabi ki eksiğimiz olmuş olabilir. Unuttuğumuz insanlar var ise buradan hepsinden özür diliyorum.UNESCO'nun ne kadar önemli bir şey olup olmadığı konusunda ne yapılacağı konusunda , ne yapılması gerektiği konusunda , hedeflerimiz konusunda temel esas bilgiyi hocalarımız bizlerle paylaşacaktır" dedi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan UNESCO İznik Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş "Günümüzde aynı adı taşıyan gölün kıyısında, sucul ve karasal habitatlar barındıran verimlitopraklarda kurulmuş; helenistik dönemden itibaren birçok medeniyetin buluşmasına ve etkileşimine tanıklık eden, izlerin bugün de görülebildiği, bütünlüğü günümüze kadar korunmuş abidevi kapıları olan şehir surları; anıt mezarları, askeri- ticari- dini yollar üzerinde ızgara planlı kent yerleşimi; helen-roma dönemleri ile başkentliğini yaptığı bizans, selçuklu dönemleri ile erken osmanlı dönemlerine ait mimari anıtları ve arkeolojik alanları ile tarihe tanıklık etmeye devam eden; çok katmanlı bir entelektüel yaşama katkısıyla dünya tarihi bakımından önem taşıyan, roma imparatorluk kültünün oluşumu, hıristiyanlık dininin teolojik ve politik yapısını şekillendiren ilk ve yedinci ekümenik konsiller, türklerin batıya göçü, osmanlı-islam eğitim geleneğini biçimlendiren medrese anlayışı ve tasavvufi yaşam kültürü ile bugün hala etkisi devam eden birçoktarihi olaya tanıklık eden;yapım tekniği ve desenleri ile dünyanın birçok önemli yapısında görülen iznik çini ve seramikleri ile adını duyurmuş; bir dünya kentidir.İznik, 15 nisan 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan işbirliği protokolü ile İznik Alan Başkanlığı kurulmuştur.Burada ki uzmanlarla birlikte İznik Alan Başkanlığı İznik'in UNESCO Dünya Mirasına adaylık çalışmalarını yürütmektedir. Unesco dünya mirası adaylık çalışmaları, adaylık dosyası ve alanın yönetim planının hazırlanması olmak üzere iki ana başlık üzerinden yürütülmektedir. Bu başlıklar altında İznik'in üstün evrensel değerinin tanımlanması ve yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi çalışmaları öncelikle yürütülmektedir. bu amaçla, doğrudan İznik hakkında bilimsel çalışmaları bulunan arkeoloji, sanat tarihi, mimar, dinler tarihi, tarih, çini alanlarındaki uzmanlardan oluşan bir uzmanlar grubu ile yaklaşık iki yıldır bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.Bu bilimsel çalışmalara katkı sağlamak amacı ile İznik'teki tüm kamu kurum temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, meslek odası temsilcileri, farklı üniversitelerden araştırmacı ve uzmanlar ile İznik'te yaşayan halk ile birlikte önce bilgilendirme toplantıları, sonrasında tüm paydaşların katılacağı koordinasyon toplantıları ve daha sonra da stratejik arama toplantıları yapılması planlanmaktadır. Bugünkü bilgilendirme toplantısı da bu planlanan çalışmaların önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Sürece katkı sağlayacak tüm paydaşların bilgi sahibi olması sağlanıp, görüşleri alınarak yapılmakta olan çalışmalar geliştirilecektir.İznik alan başkanlığı koordinasyonu ile tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanacak adaylık dosyası ve yönetim planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilerek İznik'in UNESCO Dünya Mirasına adaylık başvurusu yapılması sağlanacaktır.Bu çalışmaların başlatılmasını sağlayan ve yürütülmesine destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, bize ev sahipliği yapan İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesine, katkı sağlayan ve destek veren tüm paydaşlarımıza, uzmanlarımıza, alan başkanlığı ekibime ve İzniklilere teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik'te katılımcılar söz alırken değerli fikir ve önerilerini sundular.Ayrıca etkinlik sonrasında heyet Alan araştırması yapmak üzere tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.