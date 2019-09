İznikspor Başkanı Akın, Başkan Usta'ya teşekkür plaketi sundu

İznik spor yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "İznikspor'a her zaman destek vermeye hazırız. Bu gün İznikspor Futbol, Kürek, Güreş, Yüzme, Beyzboll ve benzeri birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Sporun her alanında gençlerimize yeni ufuklar açılmaktadır. Gerek futbol gerekse diğer spor alanlarında gençlerimizi yetiştirmek ve Türk sporlarına katkı sunmak için desteğe her zaman açığız" dedi.

İznikspor Başkanı Tuncay Akın ise yaptığı konuşmasında " İznik Belediye Başkanımız geldiği günden beri İznikspor camiasına büyük katkılar sağladı. Futbol,Kürek, Güreş ve Beyzboll spor dallarında gençlerimizi destekleyerek önemli katkılar sundu. Kendilerine İznikspor yönetimi adına teşekkür plaketini sunmayı uygun gördük. Ben ve yönetimim spor alanına yaptığı destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

İznikspor Başkanı Tuncay Akın Belediye Başkanı Usta'yaplaketini sunarak toplu fotoğraf çektirdiler.