İzoder, 2019'un İlk 'Yalıtım Semineri'ni Erzurum'da Düzenliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği protokolü çerçevesinde şimdiye kadar 8 ilde 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri'ni düzenlediklerini belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgi, Anadolu'ya açılma stratejisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Sert kara ikliminin hüküm sürdüğü, kışların soğuk ve karlı, yazların sıcak ve kurak geçtiği Erzurum'da yalıtım hayati öneme sahip bir konu olduğundan, seminerimize ilginin yüksek olacağına inanıyorum" dedi.

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri-Erzurum'u; Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile 7 Mart Perşembe günü Polat Erzurum Resort Otel'de düzenliyor. Seminere, kamu ve sektör temsilcileri ile alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılacak.

Politek partnerliğinde, Aspol, Filli Boya/Capatect, İzocam, Kalekim, Mardav, MegaBoard, Terrawool sponsorluğunda düzenlenen seminerde; öğretim üyeleri, mimar, mühendis ve STK temsilcileri gibi sektörün tüm bileşenleri ve tarafları bir araya gelecek.

Kaynak: Bültenler