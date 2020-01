İzoder/Pelesen: Binalarda enerji verimliliği yalıtımla başlar

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İzoder) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, Türkiye 'de binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerjinin yarısının israf edildiğine dikkat çekerek, "Binalarda enerji verimliliği yalıtımla başlar" dedi.

Pelesen, 6-12 Ocak Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye'de enerjinin yüzde 30.5'i binalarda kullanılıyor. Binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80'i de ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılıyor. 'Binalarda enerji verimliliği yalıtımla başlar' bilinciyle, enerji israfının önüne geçmeliyiz. Ülkemizdeki tüm binaları yalıtımlı hale getirerek her yıl 9 milyar dolar tasarruf edebiliriz" dedi.

Türkiye'de binalarda ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerjinin yarısının israf edildiğini belirten Pelesen, "Oysa binalarda enerji verimliliği yalıtımla başlar. Doğalgaz ve elektrik faturasını yüzde 50 azaltmanın tek yolu, yaşadığımız binalara ısı yalıtımı uygulaması yaptırmaktır. Binalarda tüketilen enerji Türkiye ekonomisi için de çok önemli çünkü toplam enerji tüketiminin yüzde 30.5'i binalarda kullanılıyor. Türkiye'deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız mümkün" diye konuştu.

Türkiye'nin son 10 yılda enerji ithalatı ortalamasının 45 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Pelesen, "Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak, bireysel yalıtım yaptıran ve yeni yapılan verimli binalar dikkate alındığında yaklaşık 5.6 milyon konutun yalıtım ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Ayrıca yılda yaklaşık 150 bin mevcut konutta ısı yalıtımı uygulaması gerçekleştiriliyor. Isı yalıtımı yönetmeliğinin devreye girmesi öncelikle 2009 yılı sonrası inşaatların asgari C sınıfı ve üzeri yalıtıma sahip olmasıyla konutlarda tüketilen enerji yüzde 68.7'den yüzde 59.9'a düştü. Kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz enerjiyi de dahil ettiğimizde Türkiye'nin bugün toplam enerji maliyeti 60 milyar dolar civarındadır. Sadece binaların enerji verimli hale getirilmesiyle (En az C sınıfı binalar) her yıl 9 milyar dolar tasarruf elde etme potansiyelimiz var. Ayrıca Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ithalatın içerisinde en büyük pay enerjiye ait. Enerji ithalatının dış ticarette yarattığı bir açık var. Dolayısıyla binalarda her yıl sağlanan 9 milyar dolar tasarrufun, ülke ekonomisine ciddi bir katkısı olacaktır." (Fotoğraflı)