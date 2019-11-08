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İZODER/ Pelesen: Isı yalıtımı doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürür

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pelesen, kış aylarında doğalgaz faturasını yarı yarıya azaltmanın tek yolunun ısı yalıtımından geçtiğine dikkat çekti.

08.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:30 İZODER/ Pelesen: Isı yalıtımı doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürür
Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pelesen, kış aylarında doğalgaz faturasını yarı yarıya azaltmanın tek yolunun ısı yalıtımından geçtiğine dikkat çekti.

Pelesen, konutlarda dengeli sıcaklık dağılımını sağlayarak insan sağlığına büyük ölçüde katkıda bulunan ısı yalıtımının, kış aylarında soğuğa karşı alınabilecek en etkili önemlerin başında geldiğinin altını çizdi.

'nin yıllık doğalgaz tüketiminin 2017 yılı verilerine göre 53.3 milyar metreküp olduğunu, bu miktarın 13 milyar 301 milyon metreküpünün konutlarda gerçekleştiğini vurgulayan Levent Pelesen, konutlarda doğalgaz tüketimi ile ilgili şunları söyledi:

"İstanbul'da bir ailenin ısınma için bir yılda harcadığı doğalgaz miktarı yaklaşık bin metreküp olup, bugünkü doğalgaz tarifesi ile bedeli 1 bin 523 lira düzeyindedir. Bu rakam tüketici kullanım davranışlarına bağlı olarak değişebiliyor. Binada doğru malzemelerle, tam anlamıyla yapılan çatı, pencere ve duvar ısı yalıtımı uygulamaları ile harcanan enerji miktarı ve yakıt giderleri yüzde 50'ye varan oranda düşürülebiliyor."

Türkiye'de binalarda kullanılan enerji miktarının, tüketilen toplam enerjinin yüzde 32'sine ulaştığına dikkat çeken Levent Pelesen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak enerji ihtiyacımızın yüzde 75'ini ithal etmemize rağmen konutlarımızda ısıtma ve soğutma amaçlı kullandığımız enerjinin yarısını israf ediyoruz. Alacağımız önlemlerle de bu savurganlığın önüne geçmemiz mümkün. Kamu ve kamuoyu daha çok bilinçlendikçe, ısı yalıtımı uygulamalarının, binalarda enerji verimliliğini sağlamanın vazgeçilmez unsuru olarak gelişmeye devam edecek. Kentsel dönüşüm fırsatını iyi değerlendirerek, tüm binaları doğru yalıtım uygulamalarıyla inşa edersek, ülke ekonomimize her yıl milyarlarca dolarlık katkıda bulunabiliriz. Türkiye'deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam enerji faturasını yaklaşık yüzde 15 azaltmamız mümkün."


- İstanbul

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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