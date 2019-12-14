İzol'dan Günaçar'a 'Akıllı ol' çağrısı

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin kurucular kurulunda yer alan en genç üyesi İsmail Günaçar'ın yaptığı diploma göndermesine tepkiler çığ gibi büyüyor.



Ak Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu düzenlediği basın toplantısıyla yeni kurulan Gelecek Partisi'ni tanıttı. Partinin tanıtım toplantısına ise, en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar damga vurdu. 22 yaşındaki Günaçar'ın, "Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna verdiği "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" yanıtı siyasi çevrelerden tepki almaya başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi genç kanaat önderlerinden Yazar Ramazan İzol da Günaçar'a bu açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.



"Edep yahu edep"



Güneydoğunun genç kanaat önderlerinden "Devletin Derin Aklı" kitabının yazarı araştırmacı yazar Ramazan İzol, Günaçar'ın açıklamalarını talihsizlik olarak değerlendirdi. İzol, "Yunus Emre ve Hz Mevlanın iki güzel sözü var. 'Gezdim Halep ile Şam'ı eyledim ilmi talep; meğer ilim bir hiç imiş, illa edep illa edep'. 'Edepsizliği ele alan insandan zaten insan olmaz. Bu sözler zaten bir çok şeyi anlatıyor. Bu genç kardeşimiz ilim irfan öğrenmiş ama bu ilmi irfanı kendisine öğretenlerin kimler olduğunu görüyoruz" dedi.



"Akıl verenler FETÖ'cü"



Ramazan İzol, İsmail Gülaçar'ın akıl hocalarının FETÖ'cü olduğunu söyledi. İzol, "Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın sosyal medya hesabından 'En azından Davutoğlu'nun gerçek bir diploması var' paylaşımının aynısını bu sözleriyle dile getirmesi Türkiye Cumhuriyetinin Başkanına söylenebilecek bir söz değildir. Burası o arkadaşın yetiştiği muz cumhuriyeti değildir. Kimse bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret edemez. O mevkiye makama dil uzatamaz" diye konuştu.



"Davutoğlu acilen özür dilemeli"



İzol, bu açıklamadan dolayı Ahmet Davutoğlu'nun özür dilemesi gerektiğini söyledi. İzol, "Başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere Cumhurbaşkanımızdan acilen özür dilenmelidir. Şahsım ve temsil ettiğim kişiler adına bu genç kardeşimize ilim irfanla uğraşmasını akıllı olmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA