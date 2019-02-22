İzol: "Ekonomideki Düzenlemeler Olumlu Sonuçlar Verecek"

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Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, ekonomide düzenlemeler içeren kanun değişikliğinin olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.Sosyal Hizmetler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, kitap ve süreli yayınlarda KDV oranı sıfırlandı, tarımsal kredi borçları yapılandırılabilecek.İşverene 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği, basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV oranlarının sıfırlanması, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması gibi konularda düzenleme yapılan kanun değişikliğinin ekonomi açısından olumlu adımlar olduğunu belirten İzol, "Yapılan kanun değişikliği ile birlikte sağlanan prim, vergi ve ücret desteği işverenlerimizin daha fazla istihdam sağlaması işçi yükünün azaltılması adına olumlu bir gelişme. Ekonomik daralmaya giden birçok işveren çareyi personel çıkartmakta buluyor. İşverene sağlanan bu destek, işçi çıkarmayı ortadan kaldıracak ve hatta ek istihdam artışını da etkileyecektir" dedi."Okuyan bir nesil en büyük yatırımımız olmalıdır"Açıklamasında, kitap okuma alışkanlığının kazanılması gerektiğine de dikkat çeken İzol, kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlamasının gençleri kitap okumaya teşvik etmek için yerinde bir hamle olduğunun altını çizdi. İzol, "Kanun düzenlemesi kapsamında kitap ve süreli yayınlarda KDV oranlarının sıfırlanması, Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını da artıracağını düşünüyorum. Okuyan bir nesil bizim en büyük yatırımımız olmalıdır. Ülkemizde birçok gencimiz kitap fiyatlarından dolayı okuma alışkanlığı kazanamıyor. Yapılan bu hamle ile birlikte gençlerimizin okumaya olan heveslerinin de artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Üreticiler desteklenmelidir"Kanun düzenlemesinin içinde yer alan bir diğer madde olan tarımsal kredi borçları yapılandırılmasının da çiftçilerin nefes almaları açısından büyük önemtaşıdığını belirten İzol, tarımda üreticinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. İzol, "Tarım bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Ülkemizin dış pazarda yerinin güçlenmesi için tarım sektörüne destek verilmesi gerekiyor. Yapılan kanun düzenlemesinin içeriğinde tarımın da olması, üretken çiftçilerimizin yüzünü güldürecektir" diye konuştu. - MERSİN