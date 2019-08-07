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İzolasyon malzemeleri tutuştu, 3 bloğun çatısı yandı

BURSA'da, sitenin bir bloğunun çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer 2 bloğuna da sıçradı.

07.08.2019 23:48 İzolasyon malzemeleri tutuştu, 3 bloğun çatısı yandı
BURSA'da, sitenin bir bloğunun çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek diğer 2 bloğuna da sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde Göçmen Konutları Balkan Mahallesi Zümrüt Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin çatı izolasyonu yapımı sırasında malzemelerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Çatının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek sitenin diğer 2 bloğuna sıçradı. Yangını fark eden site sakinleri evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 15 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, site sakinlerinin itfaiyenin çalışmasını gözyaşlarıyla izlediği görüldü.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Değerli Taş, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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