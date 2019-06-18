18.06.2019 18:41
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İzolasyon malzemelerinin tutuştuğu binada, 5 kişi dumandan etkilendi

İzolasyon malzemelerinin tutuştuğu binada, 5 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın en alt katında bulunan izolasyon malzemeleri tutuştu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın en alt katında bulunan izolasyon malzemeleri tutuştu. Yangında, üst katlardaki dairelerde oturan 2'si bebek, 1'i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Fıstık Ağacı Sokak'taki 3 katlı binanın depo olarak kullanılan alt katında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Binanın üst kat dairelerinde yaşayan Zeynep (1), Züleyha (2), Dilara (8) ve Minadiye Toksöz (60) ile Anahanım Duran (90) dumandan etkilendi. Darıca'da bulunan hastanelere kaldırılan 5 kişi, tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Darıca, Kocaeli, Güncel

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