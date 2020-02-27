İZSİAD ve TSKF ortaklığında Dünya kadınlar günü paneli

Açılış konuşmalarını İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ile TSKF Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu'nun yapacağı panele İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYTE Rektörü Prof. Yusuf Baran, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, konuşmacı olarak katılıyor.

Mavi yaka ve beyaz yaka çalışan kadınların haklarının yanı sıra, kentte yaşayan tüm kadınların yerel yönetimlerden beklentilerinin irdeleneceği panelde iş kanunlarındaki haklar ile uygulamadaki aksaklıklar değerlendirilecek.

"KADIN HAKLARI BİR GÜNLE SINIRLANAMAZ"

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, kadın hakları konusunda ülkemizin son derece gurur duyulacak bir geçmişe sahip olduğunu ancak son yıllarda başta kız çocukların eğitiminden, kadınların iş yaşamına katılımı konusuna kadar bir dizi sorunla boğuştuklarını söyledi. Bu anlamda yılda bir gün kadınlar gününde onları hatırlamanın doğru olmadığına, tüm yıl boyunca yapılacak çalışma ve projelerle bu konuda farkındalık yaratmanın önemine vurgu yapan Küçükkurt, "Biz de bu anlamda kadın haklarının korunması ve bu alanda çalışmaları sadece kadınlara bırakmadan erkeklerin de bunun için çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. O yüzden Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ile birlikte kadın haklarını sadece kadınların anlattığı bir konu olmaktan çıkararak erkekler olarak bu konuda söz söylemenin anlamlı olacağını düşündük ve bu paneli organize ettik" diye konuştu.

"GÜÇLÜ KADINLAR, BARIŞÇIL TOPLULUKLAR"

TSKF Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın haklarının konuşulmaması gerektiğini söyledi. Velidedeoğlu Kavuncu, bunun değiştirilmesi için birçok projeye imza atarak kadın hakları mücadelesinin yükseltilmesi adına Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu olarak çok yoğun çalıştıklarını söyledi. TSKF'nin Kurtuluş Savaşımıza kalemi ile katılmış yazar Müfide Ferit Tek tarafından 1948 yılında Uluslararası Soroptimist Organizasyonuna bağlı olarak İstanbul'da kurulduğunu anlatan Kavuncu, "Küresel ağın üyeleri ile beraber tüm dünyadaki kadınların ve kız çocuklarının toplumdaki statüsünü yükseltmek için fırsatlar yaratma misyonuna sahibiz. Üyeleri iş ve meslek sahibi kadınlar olan biz Soroptimistler, kadınları ve kız çocuklarını eğitmek, güçlendirmek ve etkinleştirmek odağında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Şunu unutmamak gerekir, nüfusun yarısının ayrımcılık nedeniyle geri kaldığı bir ortamda ekonomik büyüme, toplumsal istikrar ve sürdürülebilir kalkınmadan bahsetmek mümkün olamaz" diye konuştu.