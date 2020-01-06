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İZSU aboneleri artık her ilçeden işlem yapabilecek

İZSU'nun yeni uygulamasıyla İzmirliler artık sadece adreslerinin kayıtlı olduğu ilçelerdeki değil farklı ilçelerdeki İZSU şubelerinde de işlem yapabilecek.

06.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:03 İZSU aboneleri artık her ilçeden işlem yapabilecek

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Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü abonelik işlemlerinin farklı ilçelerde yapılmasını sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bugüne dek adreslerinin kayıtlı olduğu ilçelerdeki şube müdürlüklerinden işlemlerini yapan İzmirliler, artık başka ilçelerdeki şubelerden de yararlanabilecek. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, ve 'de denenen sistem, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de uygulanacak.

Yeni uygulama İZSU abonelerinin isim değişikliği, yeni abone müracaatı, sözleşme imzalama ve yüksek tüketime itiraz gibi işlemlerini tüm İzmir'de yapabilmelerine olanak sağlayacak.

Aboneler memnun

İZSU'nun yeni uygulamasından aboneler de memnun. Uygulamayla abonelerin zamandan tasarruf edeceğini söyleyen Göksel Akman, "İnsanlar başka yerlere gitmek zorunda kalmayacak, bulunduğu bölgede işlemlerini rahatlıkla halledecek" dedi. Hatay semtinde oturduğu için işlemlerini genellikle Konak Şubesi'nde yaptığını ifade eden Nihal Anar bu uygulamayla birlikte, metroyla ulaşabileceği diğer şubelerde işlem yapmanın da kendisi için kolay olacağını belirtti. Okan Çiftçi ise görevinden dolayı sürekli farklı yerlerde bulunduğunu dile getirerek, "Artık her istediğimiz ilçeden ödeme yapabileceğiz. Bu bizim için çok daha iyi" diye konuştu.


İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Narlıdere, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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