İZSU'da arıza seferberliği

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri dün akşam Tahtalı Barajı'nın 100 kilometrelik ana isale hattında meydana gelen büyük çaplı arızanın giderilmesi için olumsuz hava şartlarına rağmen kesintisiz çalışıyor. Küner köyü yakınlarında patlayan dev ana borunun onarılmasına yönelik çalışma şiddetli yağmur ve dolu altında sürüyor.

Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezi'ndeki ekipler, dün gece debinin sıfıra düştüğünü fark eder etmez arızanın olduğu bölgeye gitti. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı'na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazılarak, 2 metre 20 cm çapındaki betonarme borunun hasar gören bölümü yerinden çıkarıldı ve yeni parçaların bağlantı çalışmaları başladı.

25 Aralık Çarşamba günü su verilecek

Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple 3 vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğü'nün teknik birimleri çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verilecek. Yetkililer kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını, bu süreyi daha da öne çekebilmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ağırlıklı olarak Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerini kapsayan su kesintilerinden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkileniyor. İZSU Genel Müdürlüğü başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde bulunuyor.