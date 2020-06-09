İZSU'da e-randevu sistemi devam edecek

Korona virüs önlemleri çerçevesinde şubelerinde elektronik randevu sistemine geçen İZSU Genel Müdürlüğü, başarılı olan uygulamayı normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.

İZSU'da e-randevu sistemi devam edecek
09.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:15
Korona virüs önlemleri çerçevesinde şubelerinde elektronik randevu sistemine geçen İZSU Genel Müdürlüğü, başarılı olan uygulamayı normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Sosyal mesafenin korunmasını sağlayan ve bekleme sürelerini azaltan e-randevu sisteminden 20 Nisan'dan bu yana 13 bin İzmirli faydalandı.

Korona virüs salgınının yayılma riskini azaltmak için elektronik randevu sistemine geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, normalleşme süreciyle birlikte uygulamayı kalıcı hale getirdi. Abonelerin hizmet merkezlerinde sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirdiği elektronik randevu sistemine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren hizmet veren sistemden 13 bin abone yararlandı. İZSU Genel Müdürlüğü sosyal temasın önlenmesi amacıyla başlattığı sistemin yanı sıra şubelere giriş çıkışlarda ateş ölçme ve ellerin dezenfekte edilmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Aboneler e-randevudan memnun

İzmirliler, 30 ilçede hayata geçen ve normalleşme sürecinde de devam eden randevu sisteminden memnun. Telefonla ve internet üzerinden başvuru yapan abonelerin randevu saatleri personel sayısına göre ortalama 15 dakika aralık gözetilerek belirleniyor. Abone işlemlerinin yapıldığı katta önlem amacıyla veznedar sayısı kadar işlem alınıyor. Yeni sayaç işlemi için geldiğini belirten abonelerden Hülya Akçağ, "Sıra alıp beklemektense telefonla randevu alıp işlemlerimizi yapmak büyük kolaylık oldu. Randevu saatim gelince sıra beklemeden işlemlerim yapıldı" diye konuştu. Zekeriya Çağdaş Tezer ise "Randevu sisteminden önce yığılmalar oluyordu ve normalleşme sürecinde de randevu sisteminin devam etmesi büyük bir rahatlık oldu. Randevu sistemi sayesinde bir problem yaşamadım" dedi.

Nasıl randevu alınıyor?

İZSU Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden (www.izsu.gov.tr) veya 185 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alınabiliyor. Randevu günü ve saati abonelere SMS ile bildiriliyor. Aboneler belirtilen saat dilimi içerisinde abone hizmet merkezlerine gitmeleri halinde sıra beklemeden işlemlerini yaptırabiliyor. Vatandaşlar yeni abonelik, isim değiştirme, ilişik kesme, teminat iadesi, yüksek tüketime itiraz, endeks işletmesi, kesilmiş suların yeniden açılması gibi işlemlerini bu hizmetle gerçekleştirebiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››Güncel››İZSU'da e-randevu sistemi devam edecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:45: FLAŞ - Haber 18:45: DSİ 17. Bölge Müdürü Şahna, Muş Belediye Başkanı Asya'yı ziyaret etti - Haber 18:45: Giresun'da kamyonet devrildi: 5 yaralı - Haber 18:45: Son dakika haber! Batman'da maske ve sosyal mesafe uygulaması - Haber 18:43: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un katılacağı AA Editör Masası ertelendi - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler