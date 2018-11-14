İzsu'dan Aliağa İçin 12 Saatlik Su Kesintisi Duyurusu

İzmir
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Aliağa Yeni Mahalle
bölgesinde bulunan Örnekkent'te 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), resmi internet sayfası üzerinden yaptığı duyuruda, Aliağa Yeni Mahalle bölgesinde bulunan Örnekkent'te 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını açıkladı. İZSU, şu ifadelere yer verdi:
"Aliağa ilçesi, Samurlu Mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından yapımı devam eden Menemen-Aliağa- Çandarlı
Otoyol çalışmalarından dolayı, depo ve terfi istasyonu iletim hattında deplase işlemi yapılacağından; Yeni Mahalle, Örnekkent mevkiine 15 Kasım 2018 Perşembe günü 09.00-21.00 saatleri arasında 12 saat süreyle su verilemeyecektir." - İZMİR
İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi,Aliağa
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:11