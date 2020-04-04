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İZSU'dan korona virüs önlemleri

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sayaçların okunmasını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bu süreçte işyerleri, ticarethaneler, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler için su faturası tahakkuk ettirmeyecek.

04.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:12
İZSU'dan korona virüs önlemleri
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sayaçların okunmasını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bu süreçte işyerleri, ticarethaneler, sanayi kuruluşları ve turistik tesisler için su faturası tahakkuk ettirmeyecek. İZSU, konutlar içinse tüketimin en düşük olduğu ocak, şubat, mart aylarının ortalama değerleri üzerinden faturalandırma yapacak.

İZSU Genel Müdürlüğü dünyayı etkileyen korona virüse yönelik alınan tedbirler nedeniyle sayaç okuma faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. İZSU bu süreçte faturalandırma işlemlerine farklı bir çözüm getirdi. Zamanında okunamayan sayaçlardan dolayı faturaların yüksek gelmesini engelleyebilmek ve aboneleri mağdur etmemek amacıyla İZSU Genel Müdürlüğü, konut amaçlı kullanımlarda her abonenin son 3 aylık su tüketim ortalamasını baz alarak fatura tahakkuk ettirecek. Uygulama kapsamında tüketimin en düşük olduğu ocak, şubat, mart ayları esas alınacak.

İşyerleri için tahakkuk çıkarılmayacak

Konut dışı abone kapsamındaki işyeri, ticarethane, otel, motel, sanayi tesisleri, mal ve hizmet üreten tesisler ile benzer işletmelere ise sayaç okuma işlemi yapılıncaya kadar ödeme çıkartılmayacak. Uygulamanın salgın nedeniyle iş hacmi düşen işletmeler için de kolaylık sağlaması hedefleniyor. Yaşanan olağan dışı koşulların sona ermesi ve sayaçların yeniden okunmaya başlamasının ardından tüm aboneler için normal faturalandırılma yapılacak ve avans tahakkuku ile faturalandırılmış miktar toplam miktardan mahsuplaştırılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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