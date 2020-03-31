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İZSU'dan yaşlı ve engelli aboneler için "gezici hizmet"

İZSU Genel Müdürlüğü koronavirüs salgını nedeniyle şubelere gidemeyen 65 yaş üzerindekiler ile engelli aboneler için kapıda hizmet uygulaması başlattı.

31.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:25
İZSU'dan yaşlı ve engelli aboneler için

İZSU Genel Müdürlüğü, kentlilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşam sürdürülebilmeleri adına büyük önem taşıyan su hizmetinin kesintiye uğramaması için hayata geçirdiği düzenlemelerin kapsamını genişletiyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üzerindekiler ile engelli aboneler artık İZSU şubelerine gitmeden bazı işlemleri evinden halledebilecek.

Bu amaçla kurulan gezici ekipler yaşlı ve engellilerin evlerine giderek kapıda işlem yapmalarını sağlayacak. 185 Çağrı Merkezi ve http://him.izmir.bel.tr/ adresinden başvuru yapılması halinde abonenin adresine giden ekipler yeni abonelik, isim değişikliği, su açma-kapama gibi işlemleri yapabilecek.

Fatura sorgulama ve ödeme işlemleri için de kurumun internet sitesindeki (www.izsu.gov.tr) çevrimiçi (online) işlemler menüsünden ve kurumun akıllı cihazlar için hazırlanan İZSU uygulamasından yararlanılması öneriliyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Koronavirüs, Güncel
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