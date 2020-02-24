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İZSU doğrudan teminleri internetten duyuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alımları artık internet sitesinden kamuoyuyla paylaşıyor.

24.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:47İZSU doğrudan teminleri internetten duyuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü doğrudan temin yoluyla yaptığı mal ve hizmet alımlarını artık internet sitesi üzerinden ilan ediyor. Teklif sunan firmalarla ilgili dokümanlara ve sonuç ilanlarına www.izsu.gov.tr adresindeki "Doğrudan Temin Alımları" başlığından ulaşabiliyor.

İZSU Genel Müdürü Raif Canbek yasal bir zorunluluğun olmamasına rağmen doğrudan temin yoluyla yapılan alımları, şeffaflığın sağlanması ve katılımın arttırılması amacıyla ilan etme kararı aldıklarını söyledi. Canbek, "Teklif vermek isteyen firmalar ilan edilmiş alımların teknik şartnamelerini inceleyerek tekliflerini mail veya faks yoluyla da verebiliyorlar. Alıma ait sonuçları sitemizden takip ederek herhangi bir zaman kaybı yaşamadan sonuçlanan ilanları görebiliyorlar" diye konuştu.

İZSU ihaleleri de internet sitesinden canlı yayınlamaya başlamıştı.


İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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