İZSU ihaleleri elektronik ortamda yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ihalelerini elektronik ortamda yapma kararı aldı. Kamu İhale Kurumu'nun önerisiyle benimsenen yeni uygulamaya göre henüz ilana çıkılmamış ihaleler e-ihale kapsamına dahil edilecek. Böylelikle katılımcıların ve komisyon üyelerinin bir arada bulunması engellenmiş olacak.

Tüm ihale süreci internetten yürütülecek

Elektronik ortamda yapılan ihalelerde teklifler de dahil olmak üzere istenen bütün bilgi ve belgeler Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) web sitesi üzerinden hazırlanabiliyor. Ayrıca teklif sunma işlemleri de yine EKAP üzerinden yapılıyor. İhalelerin ilk oturumlarına ilişkin tutanaklara da aynı platform üzerinden erişim sağlanabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer e-ihale yönteminin belediyenin tüm birimlerinde uygulanması için talimat verdi.

Kaynak: Bültenler