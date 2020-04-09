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İZSU şubeleri sokağa çıkamayan abonenin ayağına gidiyor

İZSU Genel Müdürlüğünün korona virüs salgını nedeniyle şubelere gidemeyen 65 yaş üzerindeki, kronik rahatsızlığı olan ve engelli aboneleri için başlattığı kapıda hizmet uygulaması devam ediyor.

09.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:33
İZSU şubeleri sokağa çıkamayan abonenin ayağına gidiyor
İZSU Genel Müdürlüğünün korona virüs salgını nedeniyle şubelere gidemeyen 65 yaş üzerindeki, kronik rahatsızlığı olan ve engelli aboneleri için başlattığı kapıda hizmet uygulaması devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzerindeki abonelerin, şubelerde yapmaları gereken işlemlerini evden çıkmadan yapmalarını sağlıyor. Gezici ekipler aracılığıyla verilen hizmetten kronik rahatsızlığı olanlar ve engelli aboneler de yararlanıyor. Yeni abonelik işlemlerinin yanı sıra isim değişikliği, su açma-kapama başvuruları gibi hizmetler sunan uygulamadan şimdiye kadar yaklaşık 350 kişi faydalandı. İZSU Genel Müdürlüğünün gezici ekiplerinden hizmet almak için 185 Çağrı Merkezi ve http://him.izmir.bel.tr/ adresinden başvuru yapılabiliyor. Fatura sorgulama ve ödeme işlemleri için de kurumun internet sitesindeki (www.izsu.gov.tr) çevrimiçi (online) işlemler menüsünden ve kurumun akıllı cihazlar için hazırlanan İZSU uygulamasından yararlanılabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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