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İZSU şubelerinde e-randevu dönemi başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü şubelerde oluşabilecek yoğunluğu önlemek için 20 Nisan Pazartesi'den itibaren saatli randevu sistemine geçiyor.

15.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:15
İZSU şubelerinde e-randevu dönemi başlıyor

Abone işlemleri için şubelere gitmeden önce internetten ya da 185 Çağrı Merkezi'nden randevu alınması gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınının yayılma riskini azaltmak için elektronik randevu sistemine geçiyor. Abonelerin hizmet merkezlerinde sıra beklememesi ve sosyal temasın önlenmesi amacıyla oluşturulan yeni sistemde, www.izsu.gov.tr adresi üzerinden e-randevu formu doldurularak randevu alınacak. Randevu

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 185 numaralı çağrı merkezini arayarak da alınabilecek. Randevu günü ve saati abonelere SMS ile bildirilecek. Aboneler belirtilen saat dilimi içerisinde 'Abone Hizmet Merkezleri'ne gitmeleri halinde sıra beklemeden işlemlerini yaptırabilecek.

İzmirliler, 20 Nisan Pazartesi günü 30 ilçede hayata geçecek randevu sistemiyle yeni abonelik, isim değiştirme, ilişik kesme, teminat iadesi, yüksek tüketime itiraz, endeks işletmesi, kesilmiş suların yeniden açılması gibi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Gezici hizmet sürüyor

İZSU Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 65 yaş üzerindeki, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli abonelere gezici ekiplerle kapıda işlem yapma uygulaması da sürüyor. 185 Çağrı Merkezi ve http://him.izmir.bel.tr/ adresinden başvuru yapılması halinde abonenin adresine giden ekipler yeni abonelik, isim değişikliği, su açma-kapama gibi işl emlerini de yapabiliyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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