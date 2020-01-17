İZTAŞIT ilk iki haftada 113 bin yolcu taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ilçelerdeki taşımacılık kooperatiflerini toplu ulaşım ağına dahil etmek için başlattığı İZTAŞIT projesinde iki hafta geride kaldı. Yeni otobüslerle daha kaliteli bir hizmet vermeye başlayan İZTAŞIT araçları ilk iki haftada 113 bin yolcu taşırken, sistemin yeni olması nedeniyle görülen aksaklıklar da hızla gideriliyor. ESHOT tarafından sürekli izlenen İZTAŞIT seferlerinde kalitenin artırılması için saha gözlemlerinin yanı sıra kooperatif yönetiminden ve vatandaşlardan gelen bildirimler ışığında oluşturulan çözümler hızla uygulamaya geçiriliyor.

İZTAŞIT uygulaması Seferihisar 'da minibüsleriyle taşımacılık yapan şoförleri tek çatı altında birleştirmişti.

Üç otobüs daha gelecek

İZTAŞIT'a kısa süre içinde dahil olacak üç yeni araçla birlikte sefer programındaki aksamaların en aza düşeceğini ifade eden ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, "Servis yetersizliği, hatların entegrasyonu gibi sorunlara hemen çözüm üretiyoruz. Ulamış'ta durak eksikleri tespit edildi. Bunlar da hızla tesis edilecek. Şu an için çok büyük bir aksaklığımız yok. Kooperatif üyeleri de hızla adapte oluyor. Kurumsallaştıklarının farkındalar ve buna uygun şekilde gelişim gösteriyorlar. Sistem çok yeni ve oturuyor. Bir süre sonra her şey çok daha iyi olacak" dedi.

Tüm ilçelere yayılacak

İZTAŞIT'ların, yakın gelecekte önce Yarımada genelinde, ardından da İzmir'in tüm çevre ilçelerinde çalışması hedefleniyor. Bu doğrultuda, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, ilçelerde hizmet veren bireysel taşımacılık kooperatiflerinin yönetimleriyle görüşmeleri devam ediyor.

EDİTÖRE NOTLAR:

İZTAŞIT'ta yapılan iyileştirmeler

975 ve 985 No'lu Seferihisar - İzmir hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle sefer sıklığı, araç sayısı artırılarak 11 dakikadan 8 dakikaya indirildi.

991 No'lu Çamtepe - Seferihisar otobüslerinin sefer saatlerinin, Gödence, Gölcük ve Çamtepe'de ikâmet eden öğrencilerin okul saatleriyle uyumu, akşam seferlerinin artırılmasıyla çözüldü. Aynı otobüslerin, Bademler, İhsaniye ve Turgut bölgelerine de hizmet vermesi nedeniyle yaşanan zaman kaybı ise 732 No'lu Bademler - Urla hattının Bademler'i son durak yapmasıyla aşıldı. İhsaniye ve Turgut'a da 991 No'lu hatla hizmet verilmeye başlandı.

990 No'lu Beyler - Seferihisar hattı sabahları tek servisti, iki servise çıkarıldı.

829 No'lu Cumaovası - Seferihisar hattının Orhanlı'da son durak yapması yerine Ürkmez'de son durak yapması kararlaştırıldı. Böylece 829 ve 989 numaralı hatların entegrasyonu sağlandı.

989 No'lu Orhanlı - Seferihisar hattının, Ömür Beldesi ve Payamlı'ya hizmet vermesi nedeniyle yaşanan zaman kaybı ve sefer sıklığı yetersizliği ise filoya eklenecek üç yeni aracın gelmesiyle çözülecek.

Engelli ve 65 yaş üstü yolcular

ESHOT otobüslerine "ücretsiz" biniş hakkı bulunan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri, ağır engellilerin bir refakatçisi ve 65 yaş üzeri vatandaşlar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmet Müdürlüğü'nden ve Konak'taki ESHOT Müşteri Hizmetleri Birimi'nden ücretsiz alabildikleri fotoğraflı İzmirim Kart ile İZTAŞIT'lara da ücretsiz binebiliyor.

113 bin yolcunun 25 bini 65 yaş üstü

Toplu ulaşımda nakit ücret ve yol kenarından yolcu alma dönemini bitiren, sadece İzmirim Kart ile binilen ve ESHOT denetimi altında çalışan İZTAŞIT araçları, ilk iki haftada 113 bin 413 yolcu taşıdı. Tam, öğrenci, öğretmen ve 60 yaş yolcularının toplam biniş sayısı 88 bin 70 olurken; ESHOT Genel Müdürlüğü'nün sübvanse ettiği engelli, 65 yaş ve diğer ücretsiz binişlerin toplamı ise 25 bin 343 olarak gerçekleşti.