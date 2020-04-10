Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İZTO'dan sağlık çalışanlarına "çiçek" morali

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Dünya Sağlık Haftası kapsamında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarını, bir nebze olsun mutlu etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki hastaneleri çiçeklerle donattı.

10.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:30
İZTO'dan sağlık çalışanlarına
İzmir Ticaret Odası (İZTO), Dünya Sağlık Haftası kapsamında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarını, bir nebze olsun mutlu etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki hastaneleri çiçeklerle donattı. Göreve gelip giden sağlıkçıların morallerinin düzelmesi, sıkıntılı günleri bir an da olsa unutmaları için hastane girişlerinde özel "Çiçek Koridorları" oluşturuldu. Üzerinde "Ülkeye baharı siz getireceksiniz" yazılı çiçekler, hem sağlık çalışanları hem de hastalar için moral kaynağı oldu.

İzmir Ticaret Odası tarafından sağlık çalışanlarına özel olarak "Ülkeye baharı siz getireceksiniz projesi" hayata geçirildi. Herkesin virüsten kaçtığı bir ortamda, sağlık çalışanlarının virüs kapmış hastaları iyileştirmek için yoğun emek ve çaba sarf ettiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ülke olarak tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını iletti. Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek yetmeyeceğini ifade eden Özgener şöyle konuştu: "Covid-19 salgını ne yazık ki halen tüm dünyayı etkiliyor. Dünya genelinde 1,3 milyon, ülkemizde de 30 bini aşkın vatandaşımız bu virüsle mücadele ediyor. Hastalığa yakalanan vatandaşlarımız için gece gündüz durmaksızın uğraş veren sağlık çalışanlarının da yaklaşık 600'ü virüse yakalanmış durumda. Şifa dağıtmak için görevlerinin başında kalarak, kendi evlerine dahi gidemeyen, aileleriyle görüşemeyen sağlık çalışanlarına hepimiz minnet borçluyuz. Bu kapsamda, biz de İzmir Ticaret Odası olarak, büyük bir özveriyle hayat kurtarmak için mücadele veren sağlık çalışanlarımıza moral vermek istedik."

İzmir Ticaret Odası, geçtiğimiz hafta da 10. Pasta ve Şekerleme Grubu firmalarının katkıları ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Şifa dağıtmaya tatlı bir mola" diyerek sağlık çalışanlarına tatlı ikramları sunmuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sağlık Günü, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Güncel ››İZTO'dan sağlık çalışanlarına 'çiçek' morali - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:26: Edirne Emniyet Müdürü Kurt Kovid-19 önlemlerini denetledi - Haber 11:26: Suriyeli yerel yöneticilerden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 11:25: Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı - Haber 11:24: Amasya'da, Vefa Sosyal Destek Grubu doğum günü kutladı - Haber 11:24: Panama'da korona virüs vakası hızla artıyor - Haber 10:58: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.30'da Türk Konseyi Toplantısı'nda konuşacak - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler