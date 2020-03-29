İZTO'dan sağlık çalışanlarına 'Tatlı Bir Mola'

10. Pasta ve Şekerleme Grubu tarafından hazırlanan tatlılar, Covid -19 vakalarının bulunduğu hastanelerin sağlık çalışanlarına teslim edildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Hakkınız ödenmez. Şifa dağıtmaya tatlı bir mola" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili görüşlerini paylaşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Dünyanın böylesine bir tehditle ilk defa karşı karşıya kaldığı, sıradışı zamanlardan geçiyoruz. Bu süreçte, en büyük tehdit altında bulunan vatandaşlarımız, hiç kuşkusuz sağlık görevlilerimiz. Bu zorlu sürecin başarıyla yürütülmesindeki çalışmalarından ötürü İl Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunarız. Biz de İzmir Ticaret Odası olarak sağlık görevlilerimizin yanındayız ve bu zamanları hep birlikte aşacağız. Kendi ailelerini dahi görmeden, gece gündüz demeden ve tüm risklere rağmen vatandaşlarımızın sağlığı için canlarını ortaya koyan sağlık görevlilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

İzmir Ticaret Odası'nın 10. Pasta ve Şekerleme Grubu firmalarının katılımıyla, kentimizde bulunan sağlık görevlilerine küçük de olsa tatlı bir armağan vermeyi dilediklerini ifade eden Özgener, "Sağlık görevlilerimizin hakkı ödenmez. Biz bu küçük, tatlı mola ile onları düşündüğümüzü göstermek istedik. Onların sağlığı ve güvenliği açısından asıl yapmamız gerekenin,bu salgınla mücadelede açıklanan tüm kurallara uymak ve gerekli tedbirleri almak olduğunu unutmayalım" dedi.

İzmir'de, Covid-19 hastalarına hizmet veren hastanelerde görev yapan sağlık personeline ikramlıkları Ağam Tatlıları, Bolulu Hasan Usta, Cafe Şölen, Lozan Pastanesi, Pastamar, Reyhan Pastanesi ve Sevinç Pastanesi hazırladı.

Kaynak: Bültenler