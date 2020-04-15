Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İZTO, İzmirlilere tıbbi malzemeleri ulaştırdı

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) girişimleriyle, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin (Tofaş) Bursa'daki fabrikasında tüm Türkiye için üretilen sağlık malzemeleri, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenen ve İzmir'de salgın tedavisi yapılan hastanelere ulaştırıldı.

15.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:59
İZTO, İzmirlilere tıbbi malzemeleri ulaştırdı
İzmir Ticaret Odasının (İZTO) girişimleriyle, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin (Tofaş) Bursa 'daki fabrikasında tüm Türkiye için üretilen sağlık malzemeleri, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda belirlenen ve İzmir'de salgın tedavisi yapılan hastanelere ulaştırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçmek ve yakalanan hastaların bir an önce tedavi edilerek iyileşmesi için İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün bildirdiği ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin, Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilerek hastanelere ulaştırılmasını sağladıklarını açıklayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Gün, birlik beraberlik günü. Bu salgını ancak birlikte yenip, birlikte iyileşeceğiz. İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından belirlenen tıbbi malzemelerin teminininde desteklerini esirgemeyen Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin CEO'su Cengiz Eroldu nezdinde tüm Tofaş yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu değerli işbirliğininin tüm iş dünyasına örnek olmasını temenni ediyorum. Bu sürecin en az hasarla ve en kısa sürede atlatılması için İzmir Ticaret Odası olarak üyelerimiz ile birlikte tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

23 adet biyolojik numune alma kabini, 40 adet entübasyon kabin ve bin adet sperlikli maske, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve salgın tedavisi yapılan hastanelere iletildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Tofaş, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Profesörün ’İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm’ sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haberler
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Haberler ›› Güncel ››İZTO, İzmirlilere tıbbi malzemeleri ulaştırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:23: Karlıova'da Vefa Sosyal Destek Grubu köy köy gezip ihtiyaçları karşılıyor - Haber 16:23: Yıllarca gecikmeli aldıkları maaşları artık 2 gün öncesinde hesaplarına yatıyor - Haber 16:23: Çayırova'da 160 noktaya atık maske ve eldiven kutusu - Haber 16:22: Muğla'da belediyeden eczanelere 22 bin maske - Haber 16:22: Çaldıran Belediyesi araç filosuna bir yenisini ekledi - Haber 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler