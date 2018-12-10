İZTO Japon Turizm Devi İle El Ele Verdi

Yılın 4'üncü Japon heyetini ağırlayan İZTO, daha önce Japonya Seyahat Acentaları Birliği (JATA) ile planlanan projenin detaylarını da Japon yetkililerle şekillendirdi.

İZTO ve THY işbirliğinde Japonya'nın büyük seyahat acentesi grubu KINKI NIPPON yetkilileri, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş başkanlığında özel bir toplantı düzenledi. İZFAŞ yetkilileri ile de bir araya gelen heyet, Travel Turkey Fuarı'nı da gezerek İZTO standında turizmci üyelerle görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Oğuz Özkardeş, THY ile Japonya konusuna özel önem verdiklerini belirterek, daha önce de JATA Başkanı Bay Kikuma'yı da İzmir'de ağırladıklarını anımsattı.

ZEYTİN ROTASI İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM

Japon turistlerin yüksek kalite aradığını, kültür ve gastronomi turizmlerine ilgi duyduğunu kaydeden Özkardeş, "JATA ile de hâlihazırda bir zeytin rotası üzerinde çalışıyoruz.Japan Agriculture yetkilileri de yatırım amaçlı olarak İzmir'i incelemeye geldiler. Japon dostlarımızın sağlıklı yaşama da çok önem verdiğini biliyoruz. İşte tam bu noktada, tüm aradıklarınızı bulabileceğiniz en doğru yerde, İzmir'desiniz. İzmir 12 ay turizm anlayışı ve farklı turizm alternatifleri ile sizleri bekliyor" diye konuştu. JATA'nın İzmir ve Ege kıyılarına Japon turist getirmek için daha önce Avrupa'nın en güzel 30 kentini belirlediklerini ve buna Efes'ten Bergama'ya uzanan 20 noktayı da rotaya ekledikleri bilgisini veren Özkardeş, rota üzerinden yeni ürünlerin geliştirileceğini dil getirdi.

ORTALAMA 3 GECE KONAKLIYORLAR

Yaptıkları araştırmalara göre Japon misafirlerin 2018'de ortalama 3 gece konaklama gerçekleştirdiklerini aktaran Özkardeş, "Bu sayıyı arttırmak için elimizden de geleni yapmaya devam edeceğiz. 2019 yılı, Japonya'da Türkiye Yılı ilan edildi. Bu gelişme sayesinde Japonya ile Türkiye'nin ticari ve turizm anlamında ilişkilerinin daha güçleneceğine inancımız sonsuz." diyerek Japon misafirlere çağrıda bulundu.

TUR PROGRAMLARI FUARLARLA KOMBİNLENECEK

Toplantıda ayrıca Japon yetkililere yıllık fuar takvimi, festivaller, alternatif turizm olanakları, Japonya ile ticari ve kültürel ilişkiler ile Japon yatırımları konusunda bilgi verildi. Yetkililer İzmir'deki fuar ve festivaller ile kombine edilebilecek tur programlarının Japon misafirler için etkili olacağı konusunda görüş birliğine vardı.

Fuarın diğer günlerinde de İtalya, Ukrayna, Rusya, ABD, Kanada, İngiltere,Çin ve Japonya'dan gelen hosted buyerlar fuar alanında standımıza yoğun bir ilgi göstererek, Odamızın önceden planladığı randevulu görüşmelere katıldılar.