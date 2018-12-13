İzto Yönetim Kurulu Başkanı Özgener: "İzmir İçin Dijitalleşme Trenini Kaçırmamalıyız"

13 Aralık 2018 Perşembe 15:05



13 Aralık 2018 Perşembe 15:05

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen 'Dijitalleşen Markalar Yükseliyor' zirvesinde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir için dijitalleşme treninin kaçırılmaması gerektiğini belirterek Endüstri 4.0 vurgusu yaptı.İZTO tarafından gerçekleştirilen "Dijitalleşen Markalar Yükseliyor" zirvesinde, iş dünyasının tanınan isimleri, deneyimlerini paylaştı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Dijitalleşme yolunda İzmir'i öncü kent yapmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. İzmir için dijitalleşme trenini kaçırmamalıyız. Bu aşamada, dijitalleşmenin en önemli unsuru olan Endüstri 4.0'ın gerekliliklerine uygun davranmalıyız. Akıllı üretim süreçlerini benimsemeliyiz, akıllı ürünler ve uzaktan müdahale edilebilir sistemlerin benimsendiği üretim süreçlerini hayata geçirmeliyiz. Yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni çalışma yöntemlerinin hakim olacağı değişim sürecinden yararlanmalıyız. Robot teknolojileri bu süreçte bize yardım edecek. Geleceğin dünyasında küresel rekabette önde olmak isteyen işletmeler, organizasyonu, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, AR-GE, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka sistemleri ile sağlayacak. Tüm bunları hep birlikte el ele vererek başarabiliriz" diye konuştu."İzmir olarak, dijital dünyasının kapısını aralamamız demek kentimiz ekonomisinin hızla yükselmesini sağlamamız demektir" diyen Özgener, dijital teknolojilerin ekonomik faaliyetlere yayılmasının, verimliliği ve büyümeyi belirgin biçimde artıracağını söyledi. Özgener, "Bir an önce kentimizin dijital envanterini çıkararak eksiklerimizi tespit etmeli ve yol haritamızı belirlemeliyiz. Dijjtal dönüşümde kentimizin varlığını hissettirmek için çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.Günümüzün hızla büyüyen kentlerin hepsinde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün lokomotif olduğunu kaydeden Özgener, şöyle devam etti:"Finanstan turizme, lojistikten sağlığa çok sayıda sektör üzerinde teknolojinin önemli bir kaldıraç etkisi mevcut. Dijitalleşme, süreçlerin teknolojiyle yönetilmesi ve iş modellerinin yeniden yapılanmasıdır. Dijital araçları kullanmayan, e-ticaret yapmayan, sosyal medyada yer almayan ya da müşterilerini dijital olarak takip etmeyen bir işletmenin rekabet dünyasında ayakta kalma şansı maalesef düşüyor. Dijitalleşme sayesinde iş süreçleri hızlanıyor, daha verimli hale geliyor ve yeni iş fırsatlarına erişim imkanı kazanıyorsunuz.""İzmir devreye girmeli"Günümüz rekabet dünyasının uluslararası hale geldiğini belirten Özgener, "Ama rekabet ülkeler arasında değil, kentler arasında gerçekleşiyor. Yeni teknolojiler, rekabetçi ekonominin tamamlayıcı bir parçası. Dijitalleşme, kent ekonomilerinde üretim süreçlerini ve organizasyon yöntemlerinde önemli etkiler yapmakla beraber ülkenin küresel pazardaki duruşunu güçlendirebilir. Ülkeler marka kentleri ile global piyasada söz sahibi oluyor. İşte bu noktada, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İzmir olarak devreye girmeliyiz" şeklinde konuştu."Endüstri 4.0'ın önemi ile ilgili farkındalık düşük"İzmir'de Endüstri 4.0'ın önemi ile ilgili farkındalığın düşük düzeyde olduğunu dile getiren Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunu artırmak için 39. Bilgisayar ve Donanım Teknolojileri ve 79. Bilişim Teknolojileri Grubu Meslek Komitelerimiz ile 'Neler yapabiliriz?' konusu üzerinde çalışmalara başladık. Büyük firmalar Endüstri 4.0 ile ilgili yol almış durumdalar. KOBİ'ler Endüstri 4.0 ile ilgili farkındalık açısından biraz geri kalmış durumdalar. Bu noktada, Endüstri 4.0 teknolojilerine, uygulamalarına geçişte KOBİ'lerin, yardımcı olmaya ve yeteneklerini standartlaştırılmış, objektif ve tekrarlanabilir bir şekilde geliştirmek için rehberliğe ihtiyacı var. Odamız üyesi firmaların Endüstri 4.0 olgunluk derecesini belirlemek amacıyla 39. ve 79. Meslek Komitelerimiz ile birlikte hazırlayacağımız akademik çalışmanın İZKA araştırma desteği ile gerçekleştirilmesine yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. 'Endüstri 4.0 için Olgunluk Seviyesi Tespit Çalışması' ile; Oda üyelerimiz için Endüstri 4.0 standardizasyonu sağlanacak. Üyelerimize Endüstri 4.0 konusunda rehberlik edilerek bilgilendirme ve eğitim programları düzenlenecek. Bu çalışma neticesinde, üyelerimiz kendi sektörlerinde maliyet ve verimlilik açısından önemli kazanımlar elde edecek."Paneller düzenlenecekGün boyu sürecek zirve kapsamında Arkas Holding Bilgi Sistemleri Direktörü Mert Oruz, Yemeksepeti Satış Direktörü Korhan Erçin, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, She Agency Ajans Başkanı Özge Avınca; moderatörlüğünü İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri'nin yaptığı 'Dijital Dünyanın Potansiyelini Keşfedenler' konulu panelde konuşacak. Ardından Gazeteci Ahmet Hakan tarafından 'Dijital Medya' başlığı altına konuşma yapacak.She Agency Dijital Pazarlama Direktörü Burak Taşpınar, Teknosa Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Bahçıvanoğlu, Çetmen Genel Müdürü Merve Çetmen de moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim ve Strateji Uzmanı Doç. Dr. Engin Deniz Eriş'in üstlendiği 'Dijital Pazarlamada Hedef Kitlenin Önemi' konulu panelde hitap edecek. Zirvenin son konuşmasını ise 'Türkiye'nin Dijital Dönüşümünde Google Etkisi' başlığı ile Google Türkiye Direktörü Bülent Hiçsönmez gerçekleştirecek. - İZMİR