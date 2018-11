İzvak'tan Hamle!

İzmir'in öne çıkan kimlikleri yanına mutlaka "Spor Kenti" kimliğinin de eklenmesini hedeflediklerini, bunun için büyük imkanlar ve fırsatlar olduğunu belirten Erten,"İzmir'in, dünyada gelişen spor ekonomisi ve spor turizminden daha fazla pay alması için bir Spor Master Planı'na ihtiyacı var. Sunduğumuz öneriler, şehrimizde ortak bir vizyonun, amaç ve hedef birliğinin sağlanmasında yardımcı ve yol gösterici olsun. İzmirimizi tarihsel birikimi, eğitimli ve yetişmiş insan potansiyeli, konumu ve büyük kulüpleri ile Türkiyenin örnek Spor Kenti" yapabiliriz. Bunun için imkanlarımız ve fırsatlarımız var. Bu plan doğrultusunda her profesyonel kulübün asgari olarak kendi stadı, kendi kapalı salonu, en az 10 nizami sahadan oluşan altyapı tesisleri ve A takım kamp tesislerine kavuşturulması, Atatürk Stadı, 55 bin kişilik şehir stadı olarak yeniden inşa edilmesi ve bu şekilde İzmir'in Uluslararası her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek hale getirilmesi gerekli" ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya , Göztepe ve Alsancak Stadı 'nı bir an önce hizmete sokmak için tüm şartları zorlayacaklarını belirtirken, " Karşıyaka Stadı için gerçekten çok üzgünüz. Bu kadar çok üzerinde çalışılan, ama bu kadar çok engellenen başka bir stat projesi Türkiyede yok. Yerel Yönetim stadın yapılmasına izin vermiyor. Bunun için her yolu deniyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Ayrıca, bir Spor Master Planı hazırlanması, İzmirin hedefleri açısından çok gerekli ve önemli .Bu girişimi sonuna kadar destekliyoruz. İzmir kulüpleri bizim için çok değerli. Onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.