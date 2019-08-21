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İZVAK'tan yangın açıklaması

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir ve çevresinde peş peşe meydana gelen orman yangınlarının ardından doğal yaşama destek çağrısında bulundu.

21.08.2019 14:44 İZVAK'tan yangın açıklaması

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), İzmir ve çevresinde peş peşe meydana gelen orman yangınlarının ardından doğal yaşama destek çağrısında bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Günlerdir devam eden ve ağaçlarımızla birlikte dünyayı ve yaşamı paylaştığımız binlerce canlımızın yok olmasına sebep olan yangınlardan dolayı büyük üzüntü yaşıyoruz. Yok olan ormanlarımızın ve doğal yaşamın yeniden kazanılması için kurum ve kuruluşlarımızca yapılacak tüm girişimlerde, kulüplerimiz, sporcularımız ve taraftarlarımızla göreve hazırız. Kamuoyumuzla saygıyla paylaşırız."


- İzmir

İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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