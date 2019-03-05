İzzet Baysal, Ölümünün 19'uncu Yıl Dönümünde Mezarı Başında Anıldı

Kaynak: DHA

Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında yüzlerce tesis kazandıran hayırsever iş insanı İzzet Baysal, ölümünün 19'uncu yıl dönümünde anıt mezarı başında yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törenle anıldı.Bolu'da kurduğu vakıf aracılığıyla kentin dört bir yanına eğitim ve sağlık alanında yüzlerce eser kazandıran Üstün Hizmet Madalyası sahibi hayırsever İzzet Baysal için ölümünün 19'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy Kampüsü'ndeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, belediye başkan adayları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal'ın kızı Esin Avunduk, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı tören öncesi BAİBÜ'de bulunan öğrenci grupları kampüs içerisinden anıt mezara kadar İzzet Baysal için saygı yürüyüşü yaptı.Anma töreninde konuşan Rektörü Mustafa Alişarlı, Aradan geçen her yıl ona olan hasret ve minnetimizi artırmaktadır. Bu kampüste varlığını her zaman aramızda hissettiğimiz İzzet Baysal, en büyük eserim üniversite demiştir. Ona teşekkür etmek, onun eserlerine sahip çıkmak, bilimin aydınlattığı yolda ilerlemekle mümkündür. dedi.Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, Vakıf medeniyetinden geliyoruz. Bu medeniyetin günümüzdeki en büyük temsilcisi İzzet babamız. Sağlıklı ve eğitimli insan yetişmesi için tüm gücünü buna vakfetmiş. Dünyanın da beklediği bu. Sağlıklı ve eğitimli insan. Bundan daha ulvi bir iş olamaz. diye konuştu.Bolu Valisi Ahmet Ümit ise şöyle konuştuİzzet Baysal beyefendi hem ülkemizde hem de ilimizde bir markadır. Bir duayendir. Neye öncelik vermek gerektiğini. Hangi konularda örnek olmak gerektiğini çok iyi bilen ve bu konularda hayatını çok iyi yürüten ve yaşayan değerli bir büyüğümüzdür.